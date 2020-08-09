46-летняя Екатерина Волкова объяснила свои откровенные снимки

Москва, 9 августа. Актриса Екатерина Волкова отреагировала на замечания по поводу возраста. По ее словам, его не существует, вместо цифр у каждого человека личное мироощущение и восприятие своего существования.

Поговорить об этом 46-летняя артистка решила под постом в Instagram. Она опубликовала фото в алом платье в пол и призналась, что некоторые комментарии насчет ее возраста ее сильно удивляют.

«Да, я уже не молода, у меня трое детей, да, я совершала ошибки, у меня было много романтических и страстных отношений, страданий, переживаний, но это мой опыт, моя жизнь, которая дается как божественный дар любви, и ответственность за него, за этот дар. На мой взгляд, глупо переживать, что тебе уже не двадцать, не тридцать и т.д. Возраста не существует, есть только твое личное мироощущение и восприятие твоего существования», — объяснила она.

Волкова призвала ценить каждое мгновение быстротечной жизни вне зависимости от возраста и осознавать благодарность за нее.

Она также вспомнила одно из высказываний Коко Шанель. Французский модельер как-то заявила, что знает многих дам старше 50 лет, «которые более привлекательны, чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин».

Волковой в Сети часто напоминают о возрасте из-за ее откровенных публикаций. Актриса неоднократно выкладывала фотографии, на которых позирует в слишком открытых нарядах или обнаженной. По мнению пользователей, демонстрировать подобного рода кадры артистке в ее годы уже неприлично.