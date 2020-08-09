Мать Тимати публично похвалила фигуру экс-невесты сына

Москва, 9 августа. Мать Тимоти Симона Юнусова публично восхитилась фигурой бывшей возлюбленной своего сына Алены Шишковой. В Сети не исключили, что это было сделано назло нынешней невесте рэпера Анастасии Решетовой.

Симона и Алена проводят много времени вместе, хотя Шишкова уже давно рассталась с Тимати. Юнусова очень любит свою внучку Алису. Правда, выражает это своеобразным способом. Например, дает девочке облизывать пальцы на своей ноге. Фото, на котором Алиса запечатлена за этим процессом, ранее вызвало большой резонанс.

Помимо совместного времяпрепровождения, женщины активно общаются в Сети, лайкают фото друг друга в Instagram. Очередной снимок Шишковой вызвал бурную реакцию Симоны.

На фото Алена позирует в топе с открытыми плечами и джинсах.

«Хоть бы у Алиски была твоя фигура!», — написала Юнусова. «У нее будет в сто раз лучше», — ответила Алена.

При этом Решетову, которая родила Тимати сына, Симона не удостаивает своим вниманием и заботой. По мнению известного блогера Елена Миро, девушка отлично это понимает, поэтому недавно уехала к отцу Тимати, который живет на юге Франции.