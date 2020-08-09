Стало известно о криминальном прошлом схимонаха Сергия

Москва, 9 августа. Знакомые рассказали о криминальном прошлом лишенного сана схимонаха Сергия (настоящее имя Николай Романов). Бывший священник сидел в тюрьме за убийство.

Романов начал свой трудовой путь в советской милиции, но на работе о нем отзывались плохо. Мужчина халатно относился к своим служебным обязанностям, злоупотреблял служебным положением и неоднократно являлся на работу пьяным. Руководство это терпеть не стало и уволило Романова.

Потом бывший священник устроился в отдел снабжения автобазы. Но продолжал пить и прогуливать работу.

«С какой-то компанией связался, и у кого-то они часы, что ли, сняли. И нашли под мостом этого мужика!» — рассказала соседка.

Недалеко от подмосковного города Пушкино нашли тело мужчины с многочисленными ранами. Это произошло в 1985 году. Следователи на протяжении 15 месяцев вели дело и в конечном счете арестовали Романова. Он был задержан за смертельное ДТП и крупное хищение государственного имущества. В СИЗО он написал явку с повинной и признался в убийстве мужчины.

Романов и его сообщники после пьянки решили ограбить учителя, которого встретили на улице. Злоумышленники предложили педагогу подбросить, тот согласился. По дороге машина якобы сломалась, и когда учитель вышел, чтобы помочь, его ударили камнем и закинули в багажник.

Преступники планировали избавиться от тела, но учитель пришел в сознание, и тогда они забили его до смерти монтировкой.

«Осужденный Романов прибыл в ФКУ ИК №13. В 1987 году был осужден по статьям: 102, 144 часть 1 и 146 часть 2», — сообщил заместитель начальника ГУ ФСИН России по Свердловской области Евгений Устинов.

Отмечается, что именно в местах не столь отдаленных Романов заинтересовался религией.