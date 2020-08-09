Милонов предложил ввести прямые выплаты для родителей

Москва, 9 августа. Работодатели имеют возможность получить материальную помощь до 50 тысяч рублей от своего работодателя для подготовки детей к учебному году. Однако эта сумма — не гарантированная поддержка, так как не является государственной выплатой. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Как сообщает Ura.ru, депутат сообщил, что государство могло бы ввести отдельную стабильную меру поддержки семей с несовершеннолетними детьми перед Днем знаний.

«Не надо обольщаться, это не новый вид соцподдержки. Это добровольная выплата матпомощи, она не обязательна и не имеет никакого статуса. Здесь все зависит от доброй воли работодателя, но им и в другое время никто не запрещает помогать работникам», — заявил депутат.

Милонов предложил несколько вариантов бюджетной поддержки родителей. Он рассказал как о возможности прямых выплат на школьные нужды, так и о закупках школами обязательной единой учебной формы.

«Мы могли бы вернуть единую госсистему школьной формы. Чтобы школы имели возможность выбрать форму государственного образца и покупать ее по минимальной цене. Было бы намного дешевле, чем в магазинах, это бы действительно позволяло родителям сэкономить. А для детей из малообеспеченных семей она бы вообще могла оплачиваться за счет государства», — отметил депутат.

Ранее россияне обратились к государству с инициативой выплаты перед 1 сентября, создав соответствующую петицию. В ее тексте подчеркивается, что День знаний несет с собой «огромные расходы» — покупку канцелярии, одежды и обуви, школьной и спортивной формы.

Также о материальной выплате перед учебным годом рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. Она также отметила, что работодатель может оказать помощь своему сотруднику несколькими способами: выдать премию, субсидировать расходы или приобрести школьную форму для ребенка за счет компании.