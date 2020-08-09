Голос Мордора: Запад хочет создать в Белоруссии недогосударство «АнтиРоссия»

Наверняка в Белоруссии очень многие устали от длительного президентства Александра Лукашенко. Это немудрено. Приелось. «Поймите, нас задолбало!» — помните?

Крайне маленький, порой мизерный, экономический рост, небольшие зарплаты — в какой-то мере это, наверное, можно назвать аналогом советского «застоя», который так любили поливать грязью демократические революционеры конца 80-х — начала 90-х. За исключением того, что экономический рост в СССР был куда больше и стремительнее.

Но обратите внимание на другое — на то, что вы имеете сейчас. А имеете вы прекрасную чистую страну, аккуратную, красивую, с благоустроенными городами и селами, очень неплохими дорогами. Вы имеете мизерную безработицу, и пусть на многочисленных предприятиях платят не шикарные зарплаты — их платят, и на жизнь вполне хватает. У вас все-таки развиваются бизнес и технологии. Белорусские айтишники известны во всем мире.

Конечно, хотелось бы более быстрого развития и роста благосостояния. И вам для этого предлагают очень простой и понятный путь. Надо просто убрать Лукашенко, отказаться от союза с Россией, выбрать «европейский путь» развития. Всё звучит очень понятно и красиво. И кажется, что вот немного поднапрячься и по Белоруссии потекут молочные реки в кисельных берегах.

Но, несмотря на очень красивые, даже сказочные, перспективы, стоит немного задуматься — так ли всё будет, как обещают. Надо просто немного включить логику и провести простейший анализ. И вот тогда станет очевидным, что всё далеко не так радужно, как обещают.

Возможно, некоторые политики внутри Белоруссии и сами верят в то, что смогут привести страну к прекрасному будущему, но они не догадываются, что их попросту используют втемную. Используют те, кто мечтает создать из Белоруссии еще одно недогосударство под названием «АнтиРоссия». Глубинный смысл всего происходящего — именно в этом.

Можно я попробую описать вам, что будет с вашей страной, если вы свергните «ненавистного усатого тирана»? Это очень просто. Вы и сами можете увидеть, просто посмотрев на Украину.

Буквально с первых дней новая власть возьмет курс на разрыв отношений с Россией. Это неизбежно. Госпожа Тихановская уже заявила о том, что необходимо «слезть с газовой и кредитной игл».

И, конечно же, широко откроют врата рынка Белоруссии для европейских товаров. Многое из того, что производили вы сами, в первую очередь из сельхозпродукции, мгновенно станет гораздо дороже, чем товары из Европы. К тому же Россия вынуждена будет закрыть и свой рынок. Просто для того, чтобы защитить его от огромного потока, по сути, легальной контрабанды. Ваши знаменитые чистые и красивые аграрные городки начнут нести огромные убытки и разоряться. Сотни тысяч людей окажутся выкинутыми на улицы.

То же самое будет происходить и в остальной экономике. Стране необходимы будут деньги. Взять их можно будет только у Международного валютного фонда. И он даст кредиты — такие, что расплачиваться придется еще и вашим правнукам. Дешевая коммуналка, к которой вы сейчас так привыкли, взлетит до небес по требованию того же МВФ. И вот тогда вы окончательно слезете с газовой иглы, покупая тот же российский газ, но гораздо дороже у Литвы или у Польши.

Возможно, как и Украине, вам дадут пресловутый безвиз. Не для работы, но всё равно очень многие ринутся в Европу лишь для того, чтобы где-то нелегально трудоустроиться. Вы будете конкурировать с украинцами и молдованами, жестко сбивая цены на рынке. И работать будете примерно так, как работают украинцы в Польше. Вы не знаете, в каких условиях? Ну, так почитайте. Информации в Сети масса.

А еще вас обязательно захотят «защитить от российской агрессии». На вашей территории, скорее всего, появятся войска — наверное, польские. Это вам ничего не напоминает? Рано или поздно, но вы окажетесь под оккупацией Запада, пусть и мягкой. А ваше развитие совершенно никого не будет интересовать. Всем, кто поет вам красивые песни, на вас абсолютно плевать: у них свои интересы, и они совершенно не совпадают с интересами вашими.

Через несколько лет ваша страна окажется разоренной, нищей и под жестким внешним управлением. Вы можете возразить, что ничего подобного не допустите: что вы умные, смелые и можете постоять за себя. Да, я где-то уже подобное слышал. На той же Украине. Но результат можно увидеть сейчас. И ведь их, украинцев, тоже предупреждали.

Сейчас у вас есть шанс. Как минимум сохранить свою страну, свои рабочие места, то, что было достигнуто за эти годы. У всего этого есть только одна альтернатива, и она отнюдь не радостная. Вы хотите развития? У вас есть такая возможность только в том случае, если вы сохраните свою страну. Подумайте хорошо, перед тем как голосовать и выходить на площадь. Задумайтесь, нужно ли вам убивать свою страну?