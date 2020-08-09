Актриса Захарова рассказала, как лишилась половины волос

Москва, 9 августа. Звезда сериала «Кадеты» Елена Захарова рассказала, как лишилась красивых волос. По ее словам, режиссеры требовали постоянно менять образ.

Захарова призналась, что у нее были шикарные рыжие волосы. В молодости ее пригласили сыграть главную роль и попросили перекрасить волосы в черный цвет.

В парикмахерской волосы красили четыре раза, чтобы избавиться от рыжины. Специалисты сильно пережгли ей волосы. После съемок она вернулась в театральный вуз, где ее заставили вернуть натуральный цвет.

«Могу сказать, что в результате от моей копны мало что осталось. Обидно до слез», — призналась актриса.

На каждых съемках с ее волосами обязательно что-то делали: выравнивали, завивали щипцами или снова окрашивали. В какой-то момент Захарова поняла, что «растеряла половину волос».

На старых фотографиях у нее красивые пышные волосы, которые сильно отличаются от того, что есть сейчас. Поэтому актриса больше не соглашается на манипуляции с ее внешностью. Если нужно изменить образ, она просто надевает парик.

Ранее сообщалось, что Захарова отдыхала на море и показала поклонникам красивую фигуру.