Белорусов предупредили о пропускном режиме на избирательных участках

Минск, 9 августа. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предупредила, что пропускной режим будет установлен на избирательных участках в воскресенье вечером.

В воскресенье в Белоруссии проходят выборы президента. Избирательные участки будут работать до 20.00.

Глава ЦИК призвала белорусов приходить на участки в утренние или дневные часы, поскольку вечером, «по крайней мере, оппоненты власти обещают скопление людей».

«Это значит, что в участковых избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени», — сказала Ермошина.

Членов УИК, по ее словам, в вечернее время будет меньше в связи с тем, что часть из них отправится с переносными ящиками для обеспечения голосования на дому.

Ранее председатель ЦИК сообщила, что за пять дней досрочного голосования — с 4 по 8 августа — на президентских выборах проголосовали 41,7% избирателей.

За пост главы Белоруссии борются пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.