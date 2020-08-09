Дакота рассказала, как борется с COVID-19 водкой, марлей и морсами

Москва, 9 августа. Заболевшая COVID-19 певица Рита Дакота рассказала о своем самочувствии и методах борьбы с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию довольно сносно, но болезнь, конечно, ощущается. Обоняние так и не вернулось, слабость и башка дурная, легкий кашель, температура 37,5 — пока выше не поднималась. Но эта [температура] — самая мерзкая», — сообщила она.

Артистка уточнила, что помимо лекарств, которые ей выписали врачи, она использует разные народные методы лечения. В частности, ее спасают травяные чаи, морсы, витамин С и «Полиоксидоний».

«Когда через неделю у меня стали болеть легкие, и температура поднялась, добавили еще антибиотик на несколько дней по состоянию. Дышу через марлю, пропитанную водкой, и пью чаванпраш», — перечислила Дакота.

Певица обратила внимание, что хотя родственники не заразились от нее COVID-19, они все равно проводят профилактическое лечение.

В комментариях поклонники поддержали артистку и пожелали ей крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Отметим, что помимо Дакоты, коронавирусом переболели и другие российские артисты. Среди них — Лев Лещенко и Анита Цой. Лещенко проходил лечение в больнице в Коммунарке. Вместе с ним была госпитализирована его супруга.

Анита Цой лечилась в в 52-й городской больнице Москвы. Певица подробно рассказывала о своей госпитализации в Instagram.