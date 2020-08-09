Решетову осудили за празднование юбилея свекра без «занятого» Тимати

Москва, 9 августа. Модель и жена Тимати Анастасия Решетова посетила юбилей отца исполнителя без его наследника. По словам девушки, певец не смог присутствовать на семейном празднике во Франции из-за работы.

В своем Instagram Решетова опубликовала серию фото с торжества. Главным героем большей части снимков стал их с рэпером маленький сын Ратмир. По случаю праздника он был одет в миниатюрный фрак и по-хозяйски перемещался по стульям вокруг накрытого стола.

«Когда дом превратился в красивый ресторан, сразу появилось желание приодеться. Юбилей нашего дорогого дедушки и свекра — дубль 2», — подписала пост модель.

Многих подписчиков озадачило отсутствие на кадрах Тимати, и они поинтересовались у Решетовой, почему певец не посетил праздник собственного отца.

«Какой сладкий малыш. А почему папа не с вами на юбилее?» — спросила у знаменитости milana.perisic.1992. «У него очень много работы на самом деле», — ответила супруга исполнителя.

Однако не всех фолловеров удовлетворил такой ответ. Некоторые сочли, что это лишь нелепое оправдание, и Тимати просто не захотел лишний раз проводить время с сыном и его матерью. За доверчивость модель некоторые даже осудили.

«Ахаха много работы…» — язвительно заметила verkfn00. «Поэтому он с другим ребенком на морях?» — решила уколоть девушку anastasiia557. «На заводе, небось, пашет», — в шутку предположила yulya.lux. «Конечно, так занят, что поехал на отдых с мамой и Алисой», — высмеяла предлог отсутствия певца khadiya_9592.

Недоверие поклонников объясняется тем, что певец во время праздника отца был на отдыхе в другой стране со своей матерью и дочерью от бывшей возлюбленной Алисой. Вместе с ней Тимати покорял волны, о чем лично рассказывал в Instagram. Такое времяпрепровождение мало похоже на работу, о которой написала Решетова.