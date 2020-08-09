Джабаров заверил, что РФ не допустит гуманитарной катастрофы в Крыму

Крым обойдется без воды из Днепра, поскольку там работают артезианские скважины. На худой конец, на полуострове можно использовать метод арабских стран по опреснению воды. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил сенатор Владимир Джабаров.

Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что поставки воды в Крым возможны лишь в случае «гуманитарной катастрофы» в регионе.

«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно. Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой или всем необходимым — медикаментами, едой и так далее», — отметил глава кабмина.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что возобновить подачу воды в регион по Северо-Крымскому каналу невозможно «по техническим причинам».

«С точки зрения промышленных поставок, есть ряд ограничений, начиная с физических. Начиная с того, что Северо-Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты делали, что невозможно поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре. Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — сказал он.

Оценивая слова украинского премьера, зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что именно украинские власти перекрыли подачу воды на полуостров. Эта мера была направлена против украинского населения, живущего в регионе.

«Вряд ли они думали о своих гражданах, которые проживают в Крыму, поскольку поступили тогда, мягко говоря, не по-человечески. По сути, Киев наказал украинцев», — пояснил Джабаров.

Сенатор считает, что сейчас уже условия по водоснабжению Крыма ставить не надо. По его словам, полуостров вполне может обойтись без воды из Днепра.

«Хотя мы можем перекрыть Днепр, поскольку он берет начало на территории России. Но мы на такие шаги не пойдем, — говорит собеседник ФАН. — У нас сейчас работают артезианские скважины в самом Крыму. Я думаю, что, на худой конец, мы будем использовать опыт арабских стран по опреснению воды, если ее будет не хватать», — отметил член Совфеда.

В любом случае эта история с подачей воды в Крым вечно длиться не будет, полагает Джабаров. Как он замечает, не могут Россия и Украина быть постоянными врагами.

«Рано или поздно на Украине к власти придут нормальные и цивилизованные люди, которые поймут, что не только помогают своим согражданам, но еще могут зарабатывать деньги, продавая воду в Крым. Если мозгов сейчас не хватает, то пускай наслаждаются подобными заявлениями», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что «никто от жажды не умрет» и сельское хозяйство не прекратит свое существование в Крыму.

«Гуманитарная катастрофа полуострову не грозит. Великая Россия этого не допустит. Все эти вопросы в поле внимания нашего правительства, и рано или поздно будет найдено оптимальное решение», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее в Крымском федеральном университете имени Вернадского сообщили, что подземные родники могут помочь в решении проблемы водоснабжения Симферополя, столкнувшегося с проблемой обмеления водохранилищ из-за засухи.

Напомним, основным источником воды для жителей полуострова является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией Киев решил нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды.

Полуостров воссоединился Крыма с РФ в 2014 году по итогам народного референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти не признают результаты волеизъявления крымчан.