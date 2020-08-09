Симоньян похвасталась, что сбросила 20 кг после родов

Москва, 9 августа. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сбросила 20 килограммов после родов. В своем микроблоге в Twitter она недавно восхитила фолловеров фотографией весов с цифрой 53,9 на них.

Под фото Симоньян призналась, что ей удалось похудеть на 20 килограмм после родов. Сейчас глава RT весит даже меньше, чем до беременности.

Недавно Симоньян поблагодарила своих подписчиков в Instagram за то, что считают ее женственной. При этом журналистка иронично отметила, что многие считают ее «мужиком, хотя на самом деле, конечно, это не так».

Ранее с проблемой похудения после родов столкнулась и бывшая телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» Катя Жужа. Теледива призналась, что за время беременности набрала 20 килограмм и похудение дается ей с трудом. Однако Жужа уже выработала свою методику похудения и старательно придерживается ее.

Другая звезда отечественного шоу-бизнеса – певица Полина Гагарина – сейчас, напротив, находится в своей лучшей форме. Певице удалось избавиться от лишних 30 килограммов, и она регулярно радует подписчиков в Instagram своей подтянутой фигурой и стройными формами. Тем не менее некоторые из фолловеров регулярно выражают озабоченность здоровьем Гагариной, считая ее худобу болезненной. Советы отправиться к врачу часто появляются на странице звезды, но она игнорирует их, продолжая вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Ее коллега Лолита Милявская также недавно сбросила вес после развода с теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица решительно опровергла слухи о похудении с помощью бандажирования желудка, заявив, что лишние килограммы ушли без каких-либо хирургических вмешательств. Она не скрывает, отвечая на вопросы поклонников, что похудела благодаря работе с эндокринологом Марией Ткачевой, и советует всем этого специалиста.