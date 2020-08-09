Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

Минск, 9 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным разобраться в ситуации с задержанными россиянами.

По его словам, он получил от президента России письмо с изложением всех фактов по задержанным гражданам.

Лукашенко также не исключил, что ситуацию с задержанными, «может быть, третья страна спровоцировала».

«Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — заявил Лукашенко.

На днях президенты России и Белоруссии провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с задержанными россиянами.

Напомним, 33 гражданина России были задержаны под Минском в конце июля. Основанием для их задержания стали подозрения в подготовке массовых беспорядков. Позднее стало известно, что задержание россиян стало спланированной операцией СБУ, целью которой была попытка навредить отношениям между Москвой и Минском.