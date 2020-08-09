Ганжара назвал спекуляцией заявления Киева о водной блокаде Крыма



Москва, 9 августа. Новые заявления Киева о водной блокаде Крыма в первую очередь нужно рассматривать как спекуляцию, заявил политолог Владислав Ганжара, комментируя интервью украинского премьера Дениса Шмыгаля, в котором он заявил о возобновлении подачи воды на полуостров.

По словам политика, в случае гуманитарной катастрофы Киев не бросит украинцев на полуострове, и обеспечит их всем необходимым: едой, медикаментами и водой.

Ганжара напомнил, что еще в 2014 году украинская сторона озвучивала предложение о продаже воды, оно носило серьезный характер и рассматривалось администрацией экс-президента страны Петра Порошенко. Однако дальше этого ничего не сдвинулось. Политолог не исключил, что на это могли повлиять сторонние силы, «ведь Украина не имеет политической субъектности».

«Поэтому смело можно рассматривать версию вмешательства внешних сил в виде США, увидевших в Крыму точку давления на Россию», — добавил он.

По мнению эксперта, коммерческий путь был бы крайне выгодным для Украины, поэтому нельзя исключать, что когда-нибудь Киев предложит такие услуги. Но здесь, как подчеркнул Ганжара, есть важный момент.

«Переговорный процесс получится вести только когда в Киеве возникнет здравомыслие», — подчеркнул он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Ганжара обратил внимание, что сейчас «водная» проблема Крыма находится под контролем федеральных и региональных властей РФ. Организовывается переброска водных ресурсов в проблемные части полуострова.

По словам политолога, в случае ухудшения ситуации, Украина не придет на помощь республике, какие бы громкие заявления не звучали в Киеве.

«Решать наболевший вопрос о полноценном снятии водной блокады будет только Российская Федерация», — констатировал он.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители полуострова провели референдум и приняли единогласное решение об этом. Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией, добивается ввода санкций против Крыма, организует энергетическую и водную блокаду региона.