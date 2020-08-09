Названы звезды, которые вернули красивую фигуру сразу после родов

Москва, 9 августа. Эксперты назвали звезд, вернувших красивое тело сразу после родов. В топ-7 вошли Оксана Самойлова, Анастасия Тарасова и другие модели.

Многодетная мать Оксана Самойлова после рождения четвертого ребенка выглядит идеально. Поклонники полагают, что у нее быстрый метаболизм и склонность к худобе.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова дважды стала мамой. При этом 26-летняя Анастасия Костенко уже через неделю после родов выглядела сногсшибательно. Фанаты назвали ее «ведьмой».

Следующая в топ-листе — невеста DJ Smash Анастасия Кривошеева. Она родила девочку и показалась на публике через несколько дней после родов. Чтобы хорошо выглядеть, ей пришлось отказаться от сладкого и пересмотреть свой рацион.

Вернуть красивую фигуру с легкостью удалось певице Саше Зверевой и супруге бизнесмена Александра Липового Саше Кабаевой. Они занимались спортом, следили за питанием и делали массажи для похудения.

Пример стойкости для женщин — визажист Гоар Аветисян. Она долгое время страдала от избыточного веса. Но Гоар взяла себя в руки и сильно похудела после родов. Теперь ей приходится не только воспитывать сына, но и работать над поддержанием фигуры.

В топе оказалась и супруга ведущего Александра Белова. Ульяна стала мамой в 2019 году, набрав во время беременности 20 кг. Она сразу показала поклонникам свое идеально тело. Модель занимается спортом и предпочитает есть все, что хочется.