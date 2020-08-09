Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, которая упала в реку с моста

Хабаровск, 9 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост во время фотосессии, распорядился забрать испорченное платье невесты в химчистку. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Во время свадебной фотосессии молодоженов обрушился мост, в реку упали 10 человек, в том числе беременная невеста.

На встрече с Дегтяревым, который прибыл в Верхнебуреинский район с рабочей поездкой, молодожены рассказали, что во время ремонта моста были заменены прогнившие доски, а пришедшую в негодность деревянную балку оставили прежней. У молодоженов и гостей утонули дорогие телефоны, также испортилась одежда.

Невеста пожаловалась Дегтяреву на испорченное платье и отсутствие химчистки в поселке. Врио губернатора предложил женщине свою помощь.

«Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернем. Как ребёнок родится, скажите, поздравим обязательно вас», — сказал Дегтярев.

Глава Хабаровского края также потребовал проверить все документы по ремонту моста и указал на отсутствие специальных знаков, если объект был в аварийном состоянии. По его словам, администрация также возместит ущерб молодоженам и гостям.