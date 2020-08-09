Vogue исключил Меган Маркл из списка самых влиятельных женщин в мире

Лондон, 9 августа. Бывшая американская актриса и фотомодель, супруга принца Гарри Меган Маркл впервые не попала в рейтинг самых влиятельных женщин планеты по версии журнала Vogue.

Не исключено, что Маркл вылетела из списка, потому что редакция отдала предпочтение женщинам, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Зато место в списке заняла царствующая королева Великобритании Елизавета II. Vogue по достоинству оценил ее телевизионное выступление в связи с пандемией.

«Даже в 2020 году – году, в котором королевская семья в других отношениях опасна, – королева по-прежнему является источником уникального утешения и поддержки для общественности», – отметили в журнале.

Еще одной причиной исключения из рейтинга мог стать выход Маркл и Гарри из королевской семьи. Теперь, как известно, они ведут независимый образ жизни.

Как отмечает StarHit, помимо Елизаветы II в рейтинг самых влиятельных женщин планеты по версии Vogue попали певица Рианна, активистки Лайзу Билал и Наоми Смит, доктор Дженни Харрис, врач-вакцинолог Сара Гилберт, а также шеф-повар Асма Хан. Авторы рейтинга пояснили, что в список вошли те женщины, «которые ведут других через 2020 год с дальновидностью, уравновешенностью и силой».