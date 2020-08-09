Эксперт заявил, что COVID-19 опаснее нового вируса SFTS

Москва, 9 августа. В Китае обнаружили еще один вирус — SFTS. Он оказался менее опасным, чем коронавирус или грипп. Об этом сообщил доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

Как пишет Ura.ru, о новом вирусе пока почти ничего не известно.

«Мы знаем только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем», — рассказал Владислав Митрохин.

Также эксперт отметил, что ряд российских специалистов уже заявил о том, что SFTS не несет серьезной опасности для нашей страны. Тем не менее ученые еще не собрали все данные о новом вирусе, чтобы понять, есть ли поводы для беспокойства.

«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения. Думаю, в течение недели мы получим больше информации», — заключил Митрохин.

Впервые о SFTS заговорили в 2009 году. Известно, что вирус передается через кровь и гной. В разное время вспышки фиксировались в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Тайване. Вирус называют «смертельным» из-за того, что случаи летального исхода среди зараженных могли достигать 30%.

В настоящее время мнения специалистов по поводу опасности вируса расходятся. Агентство Nation News иммунолог Анатолий Суслов не исключил, что в будущем вирус может быть опасен для человечества. Тем не менее Депутат Госдумы и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что «ничего страшного» SFTS не принесет. Врач-вирусолог Евгения Тарасова согласилась с ним, также сообщив, что не видит никакой угрозы в новом вирусе.