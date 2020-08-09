Голая Волочкова с веником показала новую купель

Москва, 9 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала своим фанатам новую купель. Снимок появился в Instagram балерины.

Недавно Волочкова предложила поклонникам купить ее именную купель, чтобы оплатить штрафы за посещение Дивеевского монастыря. А сейчас она показала новую купель с гравировкой.

На фото Волочкова стоит голая, кокетливо прикрывшись веником. Она поблагодарила «купельмейстера» Игоря за его работу.

Поклонники пожалели Волочкову, по их мнению, она уже не знает, как привлечь к себе внимание. Один из них предположил, что балерина «просто несчастливая».