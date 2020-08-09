Голая Волочкова с веником показала новую купель

Москва, 9 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала своим фанатам новую купель. Снимок появился в Instagram балерины.
Недавно Волочкова предложила поклонникам купить ее именную купель, чтобы оплатить штрафы за посещение Дивеевского монастыря. А сейчас она показала новую купель с гравировкой.
На фото Волочкова стоит голая, кокетливо прикрывшись веником. Она поблагодарила «купельмейстера» Игоря за его работу.
Поклонники пожалели Волочкову, по их мнению, она уже не знает, как привлечь к себе внимание. Один из них предположил, что балерина «просто несчастливая».
«Фигура очень хорошая, тонус тела отличный. Почему народ такой злой, просто порадуйтесь за человека. Это ведь не так сложно, осудить может каждый, а вот порадоваться — единицы», — поддержал ее один из поклонников.
«Да надоела эта «звезда». Великие звезды балета такой фигней не страдают. А до Плисецкой ей, как до звезды», — обрушился с критикой другой подписчик.
«Молодец, Настя! Не обращай внимания на обиженных жизнью людишек! Счастливые и успешные люди никогда не будут писать гадости в чью-то сторону!» — посоветовала ей поклонница.