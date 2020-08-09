Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Минск, 9 августа. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны. Об этом сообщает белорусское информационное агентство Белта.

«Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры», — говорится в сообщении.

По данным телеканала «Беларусь 24», действующий президент прибыл на избирательный участок под гармошку, а перед тем, как отдать голос, пообщался с несколькими присутствующими.

Глава государства пошутил во время процедуры регистрации на голосовании. Он нарочно поинтересовался, правильно ли он пришел, а затем, когда отдал паспорт для проверки данных, решил переспросить представительницу избиркома, его ли фото в документе.

«Как обычно у вас? Моя фотография?» — спросил он у женщины.

Портал «Дни.ру» сообщает, что Лукашенко согласился пообщаться с журналистами, но выдвинул несколько необычных условий. В частности, распорядился запускать на участок только фотокорреспондентов, а также запретил вести прямые включения.

На нынешних выборах Лукашенко баллотировался на пост президента Белоруссии в шестой раз. Он управляет страной с 1994 года.

По информации RT, явка на выборы главы государства на 10.00 утра, по данным ЦИК республики, составила 45,33%.