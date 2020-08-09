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Эксперт объяснил, как РФ ответит на войска США у своих границ в Европе

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Военный эксперт назвал новую цель России для ядерного удара по ЕвропеМосква, 9 августа. Страны Восточной Европы, позволившие разместить на своей территории американских военных вблизи российских границ, вынуждают Москву включить их в перечень целей стратегических ядерных сил. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин.

«Под прикрытием [польского] замечательного народа американцы размещают свои войска. Ну, до этого же мы не вносили Польшу в перечень стратегических ядерных целей. Ну, а сейчас они (военные США. — прим. ФАН) развернут ударные комплексы. Мы вынуждены включить их, и в случае необходимости нанести ядерный удар», — объяснил он в комментарии Ura.ru.

По мнению эксперта, среди потенциальных целей ядерных сил РФ могут также оказаться Румыния и страны Прибалтики.

Жилин выразил сомнение в том, что США могут начать наступать на Россию, но не исключил провокаций. При этом он отметил, что американские военные, скорее всего, будут совершать их через местных.

«То есть, если кто-то думает, что американцы сами сядут в бронетехнику и поедут — нет, они не поедут. Они посадят поляков, и совершенно могущественных воинов из Эстонии, Латвии и Литвы в качестве «пушечного мяса», — резюмировал Жилин.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что перегруппировка американских войск в Европе проводится с целью их приближения к границам РФ. По его словам, перемещение подразделений армии США преследует цель наращивания военного присутствия у рубежей России и «сдерживания Москвы». Он также отметил, что считает предпринятый шаг усилением НАТО.

Военный эксперт назвал новую цель России для ядерного удара по ЕвропеВ июне глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире НСН обращал внимание на расширение зоны влияния Североатлантического альянса в Европе. Сенатор напомнил, что само по себе существование блока противоречит договоренностям, которые были достигнуты в 1990 году и изложены в Парижской хартии для новой Европы.

Источник: Ura.ru
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