Москва, 9 августа. Страны Восточной Европы, позволившие разместить на своей территории американских военных вблизи российских границ, вынуждают Москву включить их в перечень целей стратегических ядерных сил. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин.

«Под прикрытием [польского] замечательного народа американцы размещают свои войска. Ну, до этого же мы не вносили Польшу в перечень стратегических ядерных целей. Ну, а сейчас они (военные США. — прим. ФАН) развернут ударные комплексы. Мы вынуждены включить их, и в случае необходимости нанести ядерный удар», — объяснил он в комментарии Ura.ru.

По мнению эксперта, среди потенциальных целей ядерных сил РФ могут также оказаться Румыния и страны Прибалтики.

Жилин выразил сомнение в том, что США могут начать наступать на Россию, но не исключил провокаций. При этом он отметил, что американские военные, скорее всего, будут совершать их через местных.

«То есть, если кто-то думает, что американцы сами сядут в бронетехнику и поедут — нет, они не поедут. Они посадят поляков, и совершенно могущественных воинов из Эстонии, Латвии и Литвы в качестве «пушечного мяса», — резюмировал Жилин.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что перегруппировка американских войск в Европе проводится с целью их приближения к границам РФ. По его словам, перемещение подразделений армии США преследует цель наращивания военного присутствия у рубежей России и «сдерживания Москвы». Он также отметил, что считает предпринятый шаг усилением НАТО.

В июне глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире НСН обращал внимание на расширение зоны влияния Североатлантического альянса в Европе. Сенатор напомнил, что само по себе существование блока противоречит договоренностям, которые были достигнуты в 1990 году и изложены в Парижской хартии для новой Европы.