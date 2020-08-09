Мать актрисы Старшенбаум удивила поклонников своей фигурой

Москва, 9 августа. Мать звезды сериала «Психологини» Анны Старшенбаум удивила поклонников своей фигурой и гибкостью. В Instagram появилось фото, как она занимается йогой.

Актриса решила познакомить фанатов со своей семьей. Она написала, что ее маме Ксении — 55 лет, она занимается йогой и придерживается вегетарианского питания.

«Здоровое питание (95% растительной пищи из них процентов 50 — сырой). Ксюша готовит свой YouTube-канал, где будет делиться секретами молодости и хорошего настроения. Как думаете, будет ли это интересно?» — написала Старшенбаум.

Поклонники признались, что Анна очень похожа на свою маму. У девушки такая же прекрасная фигура. Обе женщины — молодые, позитивные, излучающие здоровье.

«Обалдеть, красотка невероятная!» — подарил комплимент подписчик. «Я думала, что это вас загримировали для роли», — признался другой пользователь. «А мамуля-то настоящая красотка», — добавил третий фанат.

Анну Старшенбаум часто путают с ее племянницей — актрисой Ириной Старшенбаум. У Ирины карьера складывается успешнее, недавно вышел новый фантастический сериал с ее участием — «Горизонт».