Ученые рассказали, как часто нужно заниматься сексом

Москва, 9 августа. Шведские ученые назвали оптимальную частоту занятий сексом. По их мнению, раз в неделю — золотая середина, которая обеспечит паре счастливую сексуальную жизнь.

Шведская ассоциация сексуального просвещения (RFSU) изучила сексуальные привычки шведов и обнаружила, что каждый четвертый занимается любовью раз в два месяца или даже реже. Это маловато для людей, которые находятся в постоянных отношениях, считает сексолог Таня Сухинина.

По ее мнению, оптимально — раз в неделю. При этом при близости важна мотивация. Сексолог считает, что важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы близость была из правильных соображений.

«Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть, — пояснила эксперт. — Гораздо хуже, если человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного — нытья выпрашивающего секса партнера, беспокойства по поводу того, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что тебя не любят».

По ее мнению, редкий секс также может говорить о том, что партнеры отдалились друг от друга. При этом она отметила, что это не всегда работает.

Бывает, что у людей нерегулярные половые акты, но они счастливы. Некоторые, напротив, занимаются сексом, чтобы избежать неполадок в самих отношениях, то есть половой контакт становится дежурным способом решения всех проблем.