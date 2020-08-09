Психолог рассказал, в каком возрасте детям можно давать планшет

Москва, 9 августа. Клинический психолог Артур Гараганов уверен, что детям можно давать планшет для игр. Но лучше это делать, если малышу уже исполнилось два года.

К играм на планшете нужно подходить с умом. По словам специалиста, пользоваться гаджетами лучше в образовательных целях. Для этого необходимо установить развивающие игры и контролировать процесс игры.

Гараганов добавил, что образовательный интерфейс поможет ребенку сформировать коммуникативные навыки. Если в приложении есть запись голоса, малыш будет копировать диктора.

Кроме того, планшет развивает мелкую моторику у детей. Особенно, если они играют в игры. Психолог советует играть с детьми в настольные игры и на планшете, передает радио Sputnik, Нельзя полностью заменить общение с родителями и старшими детьми в семье.

В то же время нельзя полностью отказаться от планшета, поскольку такой ребенок будет отставать от своих сверстников. Он посоветовал совмещать процесс обучения с играми на компьютере, но делать это в меру.

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