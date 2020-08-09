В Киеве дети учились стрелять по Кремлю под чтение сказок Ницой

Киев, 9 августа. Маленьких украинцев в Киеве учили стрелять по Кремлю под чтение новой книги писательницы Ларисы Ницой, известной своими русофобскими взглядами.

«Семейный праздник» был организовал молодежным отделением запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор»1. Его посвятили 530-й годовщине Запорожской сечи. Тир, где детей учили стрелять по картонным московскому Кремлю и мавзолею, разместили в сквере имени Василия Слипака.

В таких декорациях Ницой презентовала свою новую детскую книгу «Незламні мураші» («Несокрушимые муравьи»). В ней рассказывается о муравьином народе, на который напали живущие по соседству муравьиные львы. Отмечается, что последние «всегда завидовали муравьиному народу».

На видео с праздника можно видеть, что, пока Ницой презентует свою книгу про «нападение России на Украину», дети получают навыки стрельбы в антироссийском тире. За успешно убитых дети получали наклейки, пишет «Страна.ua».

Помимо написания русофобских сказок, Ницой периодически выступает с различными скандальными антироссийскими заявлениями. Часто причиной становится русская речь, услышанная писательницей в общественных местах. Например, осенью прошлого года она устроила скандал таксисту, который отказался говорить с ней по-украински. Тогда литератор назвала его «антиукраинской гнидой» и «насильником». В конце января этого года стало известно, что Ницой готовит в Киеве премьеру рок-оперы «Штурм Москвы».

1 Организация запрещена на территории РФ.