Киев, 9 августа. Киев может начать создавать ракеты с ядерными отходами для удара по России в условиях крупного политического кризиса и разгула национализма на Украине, но в этом случае рискует стать большой проблемой для всей Европы. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее украинский военный эксперт Максим Кухар заявил, что Киев может одержать «победу над Россией», создав новый вид вооружения. По его словам, в столице способны выделить несколько миллиардов долларов на выпуск специальных ядерных ракет, которые будут наполнены радиоактивным мусором. Кухар предложил реализовать украинский «ядерный кулак» из советского комплекса СС-20 или крылатых ракет средней дальности для удара по Москве и другим российским городам.

Журавко, комментируя это заявление, отметил, что у Киева действительно существует реальная возможность создать подобное оружие. Он обратил внимание, что на Украине находятся тонны ядерных отходов, которые могут быть использованы для строительства «грязной бомбы».

«Но вообще-то то, что говорит этот эксперт — это бред сумасшедшего. Скорее всего, это было сказано им для запугивания. Но в мире сегодня, как оказалось, особенно в украинских военно-политическом и экспертном бомондах, простите, дураки тоже есть. Поэтому этот факт скрывать не надо», — сказал экс-депутат Рады в комментарии «ПолитЭксперту».

По мнению Журавко, Украина в скором времени станет большой проблемой для всей Европы, поскольку в стране существуют политические силы, способные пролоббировать подобный способ использования ядерных отходов. Он полагает, что Киев будет для Старого света новой «чумой», а государство, на его взгляд, уже давно превратилось в «террористический хаб».