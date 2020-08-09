Бессараб назвала условие увеличения пенсий россиян по старости

Российская пенсионная система достаточно устойчива и обеспечивается взносами граждан. Однако от 15 до 20 млн россиян работают неофициально. Если ликвидировать в стране неформальную занятость, то средний размер пенсии по старости можно увеличить до 20 тысяч рублей. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Согласно данным Росстата, средний размер пенсии в России составляет около 15 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб объясняет, что в 2024 году эта цифра изменится в сторону повышения.

«К 2024 году пенсия по старости в размере 20 тысяч рублей будет средней по стране. У кого-то будет меньше, а у кого-то — больше. Это включено в законопроект о бюджете Пенсионного фонда России на три года», — пояснила собеседница ФАН.

Кроме того, сегодня Минфин совместно с Центробанком готовят новый гарантированный пенсионный продукт, сообщает депутат. В соответствии с этой программой каждый из россиян сможет какую-то часть средств вместе с работодателем откладывать в накопительную часть пенсии.

«На период, когда мы вносили изменения в Конституцию России и принимали поправку о ежегодной индексации пенсии, гарантированный пенсионный продукт не мог похвастаться такой нормой. Можно было только рассчитывать на рост собственных доходов, чтобы гарантировать прибавку к пенсии. Сейчас правительство снова ушло на раздумье по этому вопросу, потому что еще необходимо обеспечить ежегодную индексацию. Каким образом будет реализована эта программа, пока неизвестно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы пенсия в России соответствовала общеевропейским ценностям и стандартам», — отметила парламентарий.

В любом случае пенсионная система достаточно устойчива, говорит Бессараб. Она обеспечивается за счет страховых взносов от работодателей.

«Если нам убрать неформальную занятость, то сейчас уже мы сможем повысить пенсионное обеспечение до 20 тысяч рублей. Но пока непонятно, как вывести такое большое количество граждан из «серой» занятости. Некоторые из них трудоустроены на минимальный размер оплаты труда. Фактически, налоги и страховые взносы они за себя не оплачивают. По разным подсчетам, таких людей от 15 до 20 млн», — рассказала собеседница ФАН.

Некоторые корпорации иногда финансируют разовые выплаты пенсионерам. Так поступила государственная управляющая компания ВЭБ. Но может ли крупный бизнес обеспечить более частую индексацию пенсий? По словам депутата, на постоянной основе вряд ли такое возможно.

«Бюджет Пенсионного фонда достаточно объемен. У нас 46 млн пенсионеров. Средняя пенсия по старости составляет чуть более 16 тысяч рублей. Исходя из этого, нужно делать расчеты, может или нет какая-то корпорация и государственная структура содержать такое большое количество пенсионеров», — добавила она.

Ранее сообщалось, что пенсии по старости для неработающих россиян в 2021 году могут увеличиться согласно новому проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на три года.