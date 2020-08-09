Крутого восхитило селфи полуголой Высоцкой в ванной

Москва, 9 августа. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая восхитила композитора Игоря Крутого своим селфи в ванной. В своем профиле в Instagram звезда опубликовала новый снимок.

На фотографии знаменитость позирует в белоснежной длинной рубашке. Кадр был сделан в ванной комнате, что, бесспорно, порадовало поклонников, которые с интересом следят за жизнью знаменитости.

Поклонники восхитились стройной полуголой актрисой. Впрочем, не только фанаты оставили теплые комментарии звезде, но и коллеги по цеху, в том числе композитор Игорь Крутой.

«Обожаю вас, Юлия. В любом возрасте вы прекрасны! Не стареете, вечно молода, красива, энергична. Слежу за вами с самого детства», — пишет umida.food.

«Знакомая незнакомка в отражении», — добавила natalydrugova.

«Натуральность и изящество в ней и кругом. Дорогая!» — подчеркнула liubovgulia.

Интерьер ванной приковал внимание интернет-пользователей, которые сделали массу комплиментов звезде за ее блестящий вкус.

«Очень красивый у вас интерьер дома», — сказала cristina_jumiga.