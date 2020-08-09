Православным объяснили, как правильно молиться Пантелеимону Целителю

Москва, 9 августа. Церковный публицист протоиерей Максим Первозванский объяснил, почему молитвы святому Пантелеимону Целителю иногда совершаются неправильно, и рассказал, как избежать ошибки в этом ритуале.

В воскресенье, 9 августа, православные отмечают День памяти святого Пантелеимона, который особо популярен в народе как целитель. Священнослужители говорят, что иногда даже в современной России почитание великомученика доходит до крайностей — его называют всемогущим «небесным врачом» и совершают ритуалы, не имеющие ничего общего с христианской верой.

«Порой подобное почитание святых доходит до искажений. В разных книгах и на сайтах написано, кому, от какого заболевания и как молиться. Это превращается в магический заклинательный процесс, что, конечно, неправильно», — объяснил Первозванский РИА Новости.

По его словам, расхожее представление о помощи святых — будь то Пантелеимон Целитель или Николай Чудотворец — неверно. Их возможности люди часто преувеличивают. Протоиерей отметил, что в христианской вере главенствующим является Иисус Христос, именно он — «начало и конец всего».

«Но при температуре мы идем в аптеку за парацетамолом, понимая: по воле Божьей лекарство поможет. Так и тут: мы обращаемся к святому, имея в виду прежде всего Бога», — рассказал священнослужитель.

Церковный публицист уточнил, что сам по себе святой является лишь «проводником» молитвы и заступником человека перед Богом, поэтому совершенно нормально, если верующий просит об исцелении не Пантелеимона, а напрямую Господа.

В связи с этим Первозванский привел свежий пример — пандемию коронавируса, во время которой во всех храмах духовенство молится об избавлении от болезни именно Иисусу Христу, а не великомученику Пантелеимону.

По случаю Дня памяти святого сайт KP.Ru подготовил материал об истории и традиции праздника.