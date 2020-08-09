Панин получил вид на жительство в Испании и на радостях напился

Москва, 9 августа. Известный своими скандальными выходками актер Андрей Панин осуществил свою мечту — стал обладателем вида на жительство в Испании. Помимо этого, он не так давно развелся со своей супругой Людмилой Григорьевой.

Такое значимое событие в жизни актер решил отметить, о чем сообщил подписчикам в Instagram.

«Я даже вчера по такому случаю напился. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — поделился радостью с подписчиками Панин.

Причина будущего переезда кроется в том, что актер собирается увезти из страны свою единственную дочь Анну. Он не раз признавался, что хочет, чтобы его наследница строила свое будущее в другой стране. Однако Панин подчеркивает, что в ближайшее время переезжать за границу на постоянное место жительства он не планирует. Возможно, потому, что Анна пока учится в одной из московских школ. По словам Панина, для идеальной жизни ему нужно немного: небольшая квартира, деньги на минимальные нужды семьи и велосипед для маршрутов по новой стране.

В комментариях к фото подписчики поздравили актера с радостными изменениями в жизни. Однако нашлись и те, кто не поверил в будущий переезд Панина. Причиной этому стал тот факт, что на фото в социальной сети запечатлена лишь виза, а не вид на жительство. Актер объяснил своим поклонникам, что карту с видом на жительство он получит уже по прибытии в Испанию.

Поспешили поздравить Панина и коллеги по звездному цеху, в том числе и телеведущая и певица Лолита Милявская.

«Леша! Поздравляю!» — лаконично написала она.

Ранее Панин попал в список должников и кредиторов нашего государства, составленный ФАН. Стало известно, что эпатажный актер не оплатил несколько госпошлин и кредит во Владимирской области. Точные суммы долгов не называются, но в ряде сообщений нескольких СМИ фигурирует цифра в 3 млн рублей. Станут ли долги Панина перед казной препятствием для переезда в другую страну, пока неизвестно.