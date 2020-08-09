Врач объяснила негативное влияние фруктов на печень

Москва, 9 августа. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как фрукты могут привести к негативным последствиям для печени. По словам эксперта, они провоцируют жировую болезнь.

Фрукты богаты на углеводы, глюкозу и фруктозу. Врач напоминает, что в рационе должно быть всего в меру. Нельзя садиться на голую фруктовую диету.

В косточковых фруктах больше глюкозы и меньше фруктозы, а в семечковых — наоборот. В яблоках больше фруктозы, а в абрикосах — глюкозы.

Павлова добавила, что яблоки и груши в больших количествах могут спровоцировать неалкогольную жировую болезнь печени. Она пояснила, что глюкоза перерабатывается в энергию и в жировые запасы, а фруктозу захватывают белки печени.

Эндокринолог подчеркнула, что фрукты в чистом виде есть не советует. Их можно употреблять вместе с кашами. Во время перекуса фруктами происходит выброс инсулина. Для нормального усвоения фруктов нужны углеводы.

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