Месси купил несколько противокоронавирусных матрасов с наночастицами

Мадрид, 9 августа. Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси приобрел несколько противокоронавирусных матрасов. Об этом пишет испанская спортивная газета Mundo Deportivo.

Их особенность заключается в том, что они нейтрализуют различные вирусы. Это свойство обеспечивает специальная ткань матрасов, покрытая наночастицами. Благодаря им с вероятностью 99,84% SARS-CoV-2 уничтожается в течение четырех часов.

Помимо этой функции матрасы (в зависимости от модели) имеют и другие. Так, в одном из них есть система вибрационного и теплового массажа ступней, которая способствует спокойному сну. Как сообщает СМИ, футболист купил такие антикоронавирусные матрасы на все кровати в своем доме.

Ранее появилась информация, что аргентинский игрок прервал переговоры о продлении контракта с «Барселоной» и собрался покинуть клуб в 2021 году. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в нем. Он может перейти в английский «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. В ее составе он десять раз становился чемпионом Испании, шесть — обладателем Кубка страны и четырежды — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, шесть раз известный спортсмен получал престижную профессиональную награду — «Золотой мяч».

В конце июля стало известно, что в этом году вручение премии лучшему футболисту сезона не состоится. Как отметил главный редактор France Football Паскаль Ферре, перерыв будет сделан впервые с 1956 года, поскольку «не все условия выполняются».