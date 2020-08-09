Эксперты назвали шесть причин неприятного запаха в салоне автомобиля

Москва, 9 августа. Эксперты назвали шесть неприятных запахов, которые свидетельствуют о проблемах с автомобилем. Если вы почувствуете хоть один из них, обязательно обращайтесь в автосервис.

Запах бензина может указывать на дефекты в системе дожига отработанных газов. В машине может стоять неисправный катализатор, поэтому топливо сжигается не до конца. Специалисты рекомендуют водителю с такой проблемой найти хорошего мастера по ремонту топливной системы.

Запах горелого масла означает, что оно могло попасть на двигатель. Эксперты советуют проверить клапанную крышку двигателя. При неисправностях в сцеплении и тормозов можно почувствовать резкий горелый запах. Это свидетельствует о серьезных проблемах с авто.

Если в системе охлаждения есть протечка, в салоне чувствуется сладкий запах. Что говорит о повреждении насоса или радиатора. Тревожным звоночком является и запах сырости. В этом случае проблема в кондиционере, его нужно почистить.

Врачи неоднократно предупреждали, что кондиционер является рассадником бактерий. Поэтому нельзя пользоваться кондиционером, если его давно не чистили.