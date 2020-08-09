Киркоров разозлил подписчиков кроссовками за 7 млн рублей

Москва, 9 августа. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался новыми кроссовками Dior x Nike. Цена на эту обувь, по его словам, доходит до семи миллионов рублей.

Фото в обновке Киркоров сделал в официальном бутике Dior, предложив оценить подписчикам коллаборацию Dior и Nike. По его словам, изначально цена на Air Jordan 1 OG составляла 2 тыс. долларов (около 147 тыс. рублей). Но сейчас перекупщики стали продавать их по цене, достигающей 100 тыс. долларов, а это уже почти 7 млн 360 тыс. рублей.

Как отмечает Teleprogramma.pro, такие траты на кроссовки говорят о том, что слухи о бедственном положении Киркорова далеки от реальности. Предположения о том, финансы Филиппа Бедросовича поют романсы, появились после того, как в разгар пандемии он открыл онлайн-магазин, где стал распродавать свои старые наряды.

Фолловеры Киркорова его новое приобретение восприняли неоднозначно. Многих эта покупка даже разозлила. Пользователи посчитали, что платить такие деньги за кроссовки — просто безумие.

«С ума посходили что ли?», «И к чему этот коллаб, хвастовство или кто-то жиру бесится», «Нищие артисты», — написала одна из подписчиц. Другая девушка посоветовала Киркорову перестать хвастаться. «Я, конечно, обалдела, но «лайк» ставлю», — отреагировала еще одна участница обсуждения.

Ранее аналогичным приобретением в сторис похвасталась и продюсер Яна Рудковская. Помимо кроссовок она продемонстрировала сумку Dior. Также жена Евгения Плющенко продемонстрировала подарки от модного дома Louis Vuitton.