Шерин рассказал, как Москва ответит на политику США по «сдерживанию» России

Американские корпорации осваивают многомиллиардные бюджеты на оборону под видом «сдерживания» России в Европе. США хотят продолжать размещать свои оккупационные войска на территории других государств. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России. Он подчеркнул, что Вашингтон планирует усилить «сдерживание» РФ, и в рамках этой политики глава Белого дома Дональд Трамп принял решение передислоцировать часть военных из Германии в другие страны Европы.

«Мы усиливаем сдерживание России и укрепляем [Североатлантический] альянс. В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — сказал глава Пентагона.

Как полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, Пентагон таким образом Россию никак не сдержит, потому что «мы никуда не собираемся продвигаться».

«В масштабах европейских территорий перемещение военных баз США с одного государства на другое ближе к границам России особого значения не имеет. Сегодня средства доставки личного состава и военной техники очень развиты», — рассказал Шерин в беседе с ФАН.

Передислокация военных США в Европе — на самом деле очередная попытка «освоить хорошие бюджеты под соусом борьбы с Россией», считает депутат.

«Американские корпорации, которые на этом зарабатывают, просто осваивают многомиллиардные бюджеты на оборону. Кроме того, американцы таким образом хотят увеличить свои оккупационные войска на территории европейских стран под видом их приближения к границам России. Вашингтон просто выкачивает из своих вассалов деньги, увеличивая военную группировку на территории других стран. Вот 65 тысяч американских военных находятся в Японии и себя прекрасно чувствуют. Они там присутствуют с момента бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Если США увеличили число военных там, то это сделано не с целью нападения на Россию. Они просто оккупировали территорию Японии. Власти таких стран вынуждены объяснять присутствие американцев защитой от российского вторжения. Но это странная философия», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что Россия уже ответила на такие шаги Пентагона. В частности, Минобороны РФ опубликовало условия применения ядерного оружия.

«Мы имеем соответствующие базы в различных точках мира и атомный подводный флот, — объясняет собеседник ФАН. — При этом Россия пытается предпринимать попытки сдерживания США, но озвучивает это на словах. Такая политика Пентагона не может являться поводом для каких-то превентивных ракетно-бомбовых ударов. Лучшее сдерживание США — это развитие собственной экономики».

По мнению депутата, также неважно, какое количество военных находится на территории Евросоюза. Для ракетной системы залпового огня «Град» и «Торнадо» не имеет значение, сколько людей накрывать в определенном квадрате, утверждает парламентарий.

«62 гектара — это площадь покрытия РСЗО «Торнадо». Поэтому тут вопрос заключается в том, что раньше американцам приходилось иметь дело с маленькими государствами, и США их демонстративно наказывали, чтобы держать в страхе других. Россия — это совершенно другое государство», — добавил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что разработки ядерных крылатых ракеты морского базирования необходимы для «сдерживания» России. Американские военные утверждают, что последняя ракета такого типа в армии США перестала функционировать еще в 2010 году.