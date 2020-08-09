Радикалы проводят протестную акцию у посольства РФ в Токио

Токио, 9 августа. Несколько десятков ультраправых активистов проводят акцию протеста в районе посольства России в Токио. Акция приручена к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии.

Демонстрация началась с самого утра. Радикалы ездят на автобусах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители выступают с призывом вернуть «северные территории» — так в Японии называют южные Курильские острова, которые принадлежат России.

Радикальные активисты ведут себя достаточно агрессивно и иногда вступают в грубые словесные перепалки с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее российское посольство предупредило о вероятности проведения на этих выходных протестных демонстраций. В посольстве призвали россиян быть аккуратными и бдительными.

Напомним, Маньчжурская стратегическая наступательная операция началась 9 августа 1945 года. Операция завершилась 2 сентября капитуляцией Японии.