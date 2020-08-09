Эксперты объяснили, как распознать залежалый товар

Москва, 9 августа. Замглавы Роскачества Александр Борисов рассказал о правах покупателя, когда ему пытаются продать залежалый товар.

Некоторые продавцы, желая выдать старый товар за свежий, меняют срок годности на его упаковке. Покупатель может отказаться от покупки у недобросовестного продавца или бороться за свои права.

По словам эксперта, продавец обязан предоставить потребителю достоверные сведения о товарах. Это касается ценника и маркировки товара, что регулируется законом о правах потребителей.

Кроме того, добавил Борисов, продавец по запросу должен предъявить сертификат качества или декларацию о соответствии наряду с накладной на продукцию.

Если были выявлены нарушения, потребитель может обратиться к администратору торгового зала, пишет издание «Вечерняя Москва». Далее покупатель может обратиться в Роспотребнадзор и пожаловаться на продавца.

Залежалый товар представляет угрозу для здоровья потребителей. У контролирующего органа есть полномочия для проведения полноценной проверки продавца.