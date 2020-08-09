Зеленский заверил, что Украина не будет вмешиваться в выборы президента США

Киев, 9 августа. Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы США и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с Вашингтоном. В этом заверил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он с сожалением отметил, что периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы участии Украины» в электоральных процессах других стран. По словам Зеленского, подобная информация не соответствует действительности.

«Вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах», — сообщил он «свою личную принципиальную позицию и фундаментальную позицию» Украины в целом.

Зеленский подчеркнул, что предотвращение втягивания его государства во внутреннюю политику Штатов является вопросом украинской национальной безопасности.

«Вместе с тем Украина, в свою очередь, абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров есть не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения», — добавил глава государства.

Зеленский попросил украинских граждан воздержаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не решать таким образом свои личные политические или иные проблемы. Он заявил, что «репутация Украины стоит гораздо больше», чем репутация любого из ее политиков, и призвал «не разменивать Украину на ситуативные выгоды».

Выборы нового президента США должны пройти в ноябре 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп будет баллотироваться на новый срок.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Трамп пытался найти информацию, доказывающую причастность Украины к попыткам вмешательства в президентские выборы в США в 2016-м году.