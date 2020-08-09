Детские выплаты по 3 тысячи рублей получат российские семьи в августе



Москва, 9 августа. По три тысячи рублей на каждого ребенка выплатят российским семьям с детьми в августе. Средства на эти цели выделят из региональных бюджетов.

Рассчитывать на эту выплату смогут семьи, где один или оба родителя потеряли работу. Для получения пособия нужно встать на учет на бирже труда. После этого человек сможет получить и минимальный размер пособия по безработице, и по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, уточняет портал Proгород.

Напомним, что к 1 сентября малоимущие семьи также получат «школьные» выплаты для подготовки детей к новому учебному году. Размер помощи пока не определен — Минтруд еще работает над соответствующим законопроектом.

Помимо временных выплат на детей, введенных в связи с пандемией коронавируса, в России на сегодняшний день существует несколько видов детских пособий: это выплаты по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, которые на ранних сроках беременности встали на учет в женской консультации, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком разных возрастных групп (до 1,5 лет, до 3 лет, до 7 лет, до 16–18 лет), пособие при рождении третьего и последующего детей, а также материнский капитал.