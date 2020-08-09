Назван самый малочисленный народ России

Москва, 9 августа. Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, заявили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Чамалалы, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев, проживают в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека.

«В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более четырех тысяч человек», — приводит РИА Новости сообщения медиаофиса.

Редкие народности есть еще и в Ленинградской области. На момент переписи 2010 года там жили 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь.

Всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Они проживают на территориях расселения своих предков, сохраняют традиционный образ жизни, и насчитывают менее 50 тысяч человек.