ПФР и Россотрудничество будут помогать проживающим за рубежом пенсионерам

Москва, 9 августа. Пенсионный фонд РФ совместно с представительствами Россотрудничества будет информировать проживающих за пределами страны россиян о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения по законодательству РФ и ее международным договорам. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Председатель правления ПФР Максим Топилин и глава Росcотрудничества Евгений Примаков подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве.

Оно предполагает дистанционные консультации по видеосвязи для проживающих за рубежом людей пенсионного и предпенсионного возраста и тех, кто имеет право на меры социальной поддержки. На первом этапе такие консультации предполагается проводить для российских пенсионеров в Израиле.

«В настоящее время для оказания консультаций специалисты ПФР ежегодно выезжают на одну-две недели в Израиль и Латвию. В каждую из таких поездок тысячи людей приходят на прием. Но даже после внедрения видеоконсультаций эта практика сохранится», — цитирует пресс-служба Топилина.

Примаков отметил, что переход на удаленный формат работы, с которым из-за пандемии столкнулись многие страны, включая Россию, обеспечил «дополнительный стимул для развития» информационных технологий. В этих обстоятельствах сотрудничество с ПФР открывает перед Россотрудничеством новые возможности в работе с гражданами. По его словам, теперь в агентстве «не только словом, но и делом» могут помочь россиянами в решении острых социальных вопросов, используя современные технологии.

По информации пресс-службы, выплаты ПФР сегодня получают 342 тысячи российских пенсионеров в 122 странах. Большая часть проживающих за рубежом граждан находится в Германии (97,7 тысячи человек). Затем идут Израиль, Абхазия, Белоруссия, Латвия и США.

В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 государствах.