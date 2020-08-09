Диетолог сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

Москва, 9 августа. При соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко.

Она отметила, что все в организме человека практически состоит из белка, и его отсутствие с возрастом становится очевидным.

По ее словам, есть два показателя изнашиваемости организма. Первый — толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии, второй — работа митохондрий.

Что касается толщины сосудистой стенки, то чем больше она, тем быстрее происходит старение. В связи с тем, что вегетарианцы не употребляют большое количество холестерина, у них толщина стенки ниже, чем у мясоедов.

«Энергетические станции» клеток — так эксперт назвала митохондрии — играют важную роль. По словам диетолога, у вегетарианцев они работают хуже, чем у любителей мяса.

«К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить», — отметила медик в интервью «Пятому каналу».

Кононенко добавила, что при отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усвоения конкретного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов.