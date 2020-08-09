Бледанс заявила, что может прожить на тысячу рублей в месяц

Москва, 9 августа. Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что не считает признание гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой о расходах неожиданным. Она заверила, что тоже не нуждается в больших суммах, чтобы спокойно прожить месяц. По ее словам, для этого ей хватит и более скромного количества средств.

«Я поддерживаю Ляйсан. На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей!» — заявила актриса в интервью «Пятому каналу».

Бледанс уточнила, что выжить ей помогут поклонники.

«Нас же любит народ. Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», — объяснила она.

Актриса уверена, что названные Утяшевой 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни — более чем достаточная сумма.

«Люди и не на такие деньги живут. Я уверена, что Ляйсан, так же как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, жили на такие деньги», — добавила звезда.

Бледанс также отметила, что многодетной семье приходится непросто жить на такие деньги. Она заключила, что с «деньгами не шутят», и пожелала, чтобы их у всех было побольше.

Ранее Утяшева заявила, что сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Она призналась, что редко бывает в ресторанах, а один поход за продуктами обходится в 10 тысяч рублей.

Многие знаменитости отнеслись к откровению гимнастки скептически. Певец и композитор Юрий Лоза назвал высказывание спортсменки лукавством. Исполнительница Наталья Штурм предположила, что Утяшева не учла деньги, которые идут на оплату счетов за коммунальные услуги.