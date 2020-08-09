ЦИК назвал явку на досрочных выборах в Белоруссии

Минск, 9 августа. Итоговая явка избирателей за пять дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,7%, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

«Уже цифра 41,7%, причем в Гомельской области выборы уже состоялись, правда, они у нас учитываются целиком по стране, там более 50%», — сказала глава ЦИК в эфире телеканала «Беларусь 1».

Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа. Кандидатами на пост главы государства зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.