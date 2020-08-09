Лоза объяснил, почему артисты из РФ не будут выступать в Белоруссии

Москва, 9 августа. Музыкант Юрий Лоза предположил, что российские артисты отказались от участия в концертах в Белоруссии из-за снятия финансирования.

Ранее российские артисты, в частности, Леонид Агутин, сообщили, что их не будет на запланированном на 8 августа концерте в Белоруссии. Выборы главы государства назначены на 9 августа.

Лоза, комментируя отказ артистов выступать в Белоруссии, заявил, что любой концерт требует финансовых вложений.

«У нас никто бесплатно не работает, бесплатно вообще ничего не бывает», — сказал музыкант.

Он также не исключил, что артисты опасались предвыборных агитаций.

«Без агитации вкладывать деньги совершенно бессмысленно, для кого будут петь эти артисты?» — пояснил Лоза в интервью изданию «Собеседник.ру».

Среди артистов, которые отказались выступать, — Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал, что причина отказа российских артистов выступать в Белоруссии заключается в том, что они не хотят участвовать в «предвыборной кампании».