Врач предупредила об опасности фруктов для печени

Москва, 9 августа. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова предупредила об опасности неправильного употребления в пищу фруктов для печени.

В интервью радио Sputnik Павлова подчеркнула, что полезные элементы и вещества, входящие в состав фруктов, полезны организму человека лишь тогда, когда употребляются в меру. Она сообщила, что разные фрукты различаются по содержанию фруктозы и глюкозы.

«В косточковых фруктах больше содержится глюкозы, а в семечковых больше фруктозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под воздействием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, вся фруктоза захватывается белками печени», — рассказала эндокринолог.

По ее словам, фрукты нужно употреблять не в качестве отдельного приема пищи, а в виде десерта после основных блюд, поскольку в рационе должны быть продукты с высоким содержанием белка.

«Перекус фруктами хорош, только если фрукт идет в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт, к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится», — подытожила Павлова.

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