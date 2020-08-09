Названа диета для избавления от депрессии

Москва, 9 августа. Эксперты в области питания назвали лучшую диету для избавления от тревожности и депрессии.

Речь о тесной связи между режимом питания и настроением зашла в эфире радиопередачи The Food Programme, где гостями ведущей Шейлы Диллон стали эксперты в области диетологии и психологии.

По словам президента Международного общества исследований в области пищевой психиатрии, профессора Феличе Джака, сбалансированное питание способно снизить уровень тревожности и депрессии. По ее словам, лучше всего для этого подходит средиземноморская диета, с большим количеством овощей и морепродуктов.

Джака подчеркнула, что плохое настроение без видимых на то причин вполне может быть последствием употребления пищи с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Доктор Рупи Айула, написавшая книгу «Кулинарная медицина», заявила, что нужно получать удовольствие не только от употребления пищи, но и от приготовления блюд. Она порекомендовала готовить блюда, содержащие не более трех-четырех ингредиентов, на приготовление которых уходит около 10 минут.

Ранее «Известия» рассказали о том, какая диета подойдет людям, заболевшим коронавирусной инфекцией. Ученые пришли к выводу, что протекание COVID-19 способны облегчить ягоды с темной кожурой, арахис, фисташки и красное вино. Именно в этих продуктах содержится антиоксидант ресвератрол, который обладает противовоспалительным действием.