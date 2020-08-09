Врач оценила угрозу нового «смертельного вируса» из Китая

Москва, 9 августа. Врач-вирусолог Евгения Тарасова оценила угрозу распространения в РФ нового «смертельного вируса» из Китая.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на территории КНР более 60 человек заболели лихорадкой с тромбоцитопеническим синдромов, которую вызывает вирус SFTS. Семь заразившихся умерли. По данным медиков, переносчиком опасной инфекции являются клещи, также она может распространяться между людьми через кровь или слизистую. Симптомами лихорадки являются кашель, повышение температуры, понижения уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

В интервью «Вечерней Москве» Тарасова заявила, что не видит угрозы в новом «смертельном вирусе».

«Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны», — сказала она.

Вирусолог отметила, что карантинные меры, значительно усиленные на фоне пандемии коронавируса, а также закрытые все еще границы минимизируют вероятность того, что «зараза перекочует в Россию».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на территории РФ не выявлено случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. Санитарные врачи, подчеркнули в ведомстве, умеют распознавать болезнь и в случае необходимости способны остановить распространение вируса.

Впервые о SFTS заговорили в 2009 году. В разное время вспышки фиксировались в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Тайване. «Смертельным» вирус называют потому, что случаи летального исхода среди заболевших могут достигать 30%.