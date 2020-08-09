ПФР напомнил главное условие получения пенсий с 1 октября

Москва, 9 августа. Пенсионный фонд России напомнил главное условие получения пенсий и других социальных выплат с 1 октября 2020 года.

В РФ 1 октября завершится переход к обязательному использованию банковских карт отечественной платежной системы «Мир». Как подчеркнули в ПФР, наличие данной карты является главным условием для получения пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Перечисление выплат на карту других платежных систем планировали приостановить к 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса нового типа окончание перехода на «Мир» перенесли на 1 октября.

В Пенсионном фонде отмечают, что нововведение касается далеко не всех получателей пенсий.

«Требование касается только людей, получающих пенсии и прочие социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Оно не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них ничего не изменится», — подчеркнули в ПФР.

Тем, кому выплаты приходят на карты иностранных платежных систем, переводы после 1 октября на эти карты не будут зачисляться. Получить карту «Мир» можно в банке, через который гражданин получает пенсию.

Напомним, держателям карт отечественной платежной системы «Мир», в частности, не угрожают санкции иностранных государств, в отличие от владельцев карт зарубежных платежных систем. Это гарантирует отсутствие проблем при проведении платежей внутри страны.