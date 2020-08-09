Глава Пентагона заявил, что США приближают войска к границам РФ

Вашингтон, 9 августа. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что перегруппировка американских войск в Европе проводится с целью их приближения к границам РФ.

Об этом Эспер сообщил в субботу в интервью телеканалу Fox News, комментируя решение о передислокации части группировки американских войск из Германии в другие европейские страны. По его словам, перемещение подразделений армии Соединенных Штатов преследует цель наращивания военного присутствия у рубежей России и «сдерживания Москвы».

«Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже запущенный процесс. В конечном счете мы перебрасываем войска дальше на восток, ближе к российским границам», — сказал глава Пентагона.

Он отметил, что речь идет об «укреплении Североатлантического альянса». Эспер добавил, что ключевые союзники Вашингтона по НАТО поддержали решение Трампа, назвав его «хорошим шагом». Министр подчеркнул, что США оставят в Германии достаточно крупный воинский контингент.

Ранее Эспер сообщил, что Соединенные Штаты намерены и далее наращивать силы на восточном фланге НАТО. Решение о выводе из Германии 11,9 тысячи американских военнослужащих и передислокации их в Италию и Бельгию он назвал «повышением боеспособности Альянса».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия всегда подчеркивала опасность «последовательного дрейфа» НАТО в сторону российских границ. Он отметил, что эти шаги вынуждают Москву принимать меры, «необходимые для гарантированного обеспечения безопасности» Российской Федерации.

Ранее «Известия» сообщили, что Польша, Украина и Литва создают новый союз с целью «пересмотра отношений» с Москвой.