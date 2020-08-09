Когда стоит ждать третьей выплаты на детей от ПФР

Москва, 9 августа. Эксперты рассказали, когда может быть назначена третья единовременная выплата на детей в размере 10 тысяч рублей.

Единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет были введены по инициативе президента России Владимира Путина в качестве меры поддержки российских семей на фоне пандемии коронавируса. Эти средства были перечислены семьям в июне и июле.

Как пишет Primpress, в данный момент на сайте Change.org ведется сбор подписей под петицией с призывом к властям страны назначить третью выплату, которая помогла бы собрать детей в школу. Это предложение подписали уже около 250 тысяч человек.

Ранее в Государственной думе России также выступили в поддержку назначения еще одной выплаты. Свое положительное отношение к инициативе высказали омбудсмен по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам предпринимателей страны Борис Титов.

По словам экспертов, новой выплаты в августе ждать не стоит. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов подчеркивает, что это не означает, что родители больше не смогут получить средства от государства на детей.

Сафонов напомнил, что депутаты Госдумы вернутся к работе после 15 сентября, и если глава государства даст распоряжение о назначении новой выплаты, деньги поступят в распоряжение Пенсионного фонда не раньше середины осени. Выплата с высокой долей вероятности может быть назначена, если страна столкнется со второй волной коронавируса, подчеркнул Сафонов.